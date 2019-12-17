2019-12-17T13:58:29+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле пьяный подросток вскрыл машину и вытащил из нее сабвуфер

Но его быстро поймали и передали в руки полиции
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской областиФото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
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Накануне в дежурную часть МВД «Нижнегильское» поступило сообщение от 20-летней местной жительницы. Она рассказала, что из ее машины, припаркованной у дома, вытащили сабвуфер. Похититель разбил окно, открыл дверь и забрал наживу.

Оперативный дежурный передал приметы и дежурным нарядам. В тот момент на патрульной машине находился наряд ГИБДД – они заметили на дороге схожего по приметам человека. Он был в компании других людей, между ними завязалась ссора.

- Инспекторы проследовали к компании, понимая, что парню явно грозит физическая расправа. Подъехав ближе, сотрудники ГИБДД заметили в руках молодого человека сабвуфер, и сам парень по приметам похож на разыскиваемого ими злоумышленника, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Полицейские задержали молодого человека и доставили в полицию. Воришкой оказался 17-летний местный житель, который ранее проходил обучение в специализированном учебном заведении. Туда его отправили за аналогичные преступления.

- В ходе разбирательств установлено, что задержанный похитил не только сабвуфер, но и сотовый телефон, - добавили в полиции Нижнего Тагила. – Молодой человек распивал алкоголь в квартире знакомых, откуда, уходя в изрядном подпитии, прихватил с собой чужой сотовый телефон.

Как только пропажу обнаружили, толпа отправилась на поиски воришки, который не успел уйти далеко. На подростка завели уголовное дело. Свою вину он полностью признал и пока что находится под подпиской о невыезде. А все похищенное возвращено владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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