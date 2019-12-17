2019-12-17T13:31:14+03:00
Общество

Развели грязь на дорогах: за два дня на улицы Екатеринбурга рассыпали 166 тонн «Бионорда»

В мэрии отметили, что противоледное вещество было использовано только в пиковые дни
Мария Трапезникова
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За два дня на Екатеринбург высыпали 166 тонн противоледного реагентаЗа два дня на Екатеринбург высыпали 166 тонн противоледного реагентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За два дня на улицах Екатеринбурга было рассыпано 166 тонн «Бионорда» - многокомпонентной соли, которая нужно для предотвращения гололеда. Вещество было использовано с 4 по 6 декабря, в самые пиковые дни, когда на столицу Урала обрушился снегопад, а дороги из-за перепада температуры затянуло льдом.

Документом с ответом председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой поделился на своей странице в Facebook общественник Дмитрий Калинин. В письме отмечается, что, если соблюдать регламент, никакого негативного влияния на окружающую среду «не отмечено».

Фото: Дмитрий Калинин

Фото: Дмитрий Калинин

Фото: Дмитрий Калинин

Фото: Дмитрий Калинин

- Недавняя мега-грязь на улицах была вызвана хваленым «Бионордом». 166 тонн за двое суток – примерно 5,8 миллиона рублей, - написал общественник. – С неба падал не лед, зачем его плавить? Обычный рыхлый снег, его надо убирать техникой. Считаю, что необходимо менять схему уборки, соль применять только в экстренных случаях, а не в любой непонятной ситуации.

Кстати, «Бионорд» уже не первый раз становится причиной обсуждений – в негативном ключе. Не так давно депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил вообще избавиться от вещества – или хотя бы на законодательном уровне ограничить его использование на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Развели грязь на дорогах: за два дня на улицы Екатеринбурга рассыпали 166 тонн «Бионорда»
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