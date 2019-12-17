2019-12-17T13:32:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге состоится официальное открытие первого Центра цифрового образования детей «IT-куб»

Проект представляет собой современную образовательную экосистему
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«IT-куб» запущен на базе Роботодрома Дворца молодёжи«IT-куб» запущен на базе Роботодрома Дворца молодёжи
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19 декабря в 11.00 в Екатеринбурге состоится официальное открытие первого Центра цифрового образования детей «IT-куб».

К участию в мероприятии приглашены министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, директор Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» Инна Денюш, руководители предприятий-партнеров и образовательных учреждений.

Центр цифрового образования «IT-куб» – новый формат технической подготовки школьников в направлении информационных технологий. Проект представляет собой современную образовательную экосистему, объединяющую лидеров IT-рынка, опытных наставников, которые прошли обучение в «Сколково» и офисах партнеров-участников проекта, школьников, которые видят свое будущее в цифровой экономике. Обучение ведется по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Кибергигиена и большие данные», «VR-AR-разработка» и «Базовые навыки программирования на С-подобных языках». Ежегодный охват – 400 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» реализуется при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

Центр цифрового образования детей «IT-куб» реализуется при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

«IT-куб» запущен на базе Роботодрома Дворца молодёжи (ул. Красных Командиров 11а), где был проведен ремонт и созданы шесть лабораторий-кубов, в том числе «Яндекс.Лицей» и «IТ Школа Samsung», зона коворкинга, шахматная гостиная. Занятия проходят с использованием высокоточного оборудования.

В рамках открытия площадки будет проведена экскурсия, на которой представят возможности нового проекта, а также пройдут мастер-классы для детей – они напишут компьютерные игры и алгоритм игры в шахматы, соберут гоночные машинки и устроят соревнования.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» реализуется при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, радиофакультета Уральского государственного университета имени Б.Н. Ельцина и ведущих цифровых компаний РФ. Федеральный оператор проекта – Фонд новых форм развития образования, региональный оператор – Дворец молодёжи.

Церемония открытия Центра цифрового образования детей «IT-куб» состоится в четверг, 19 декабря, в 11.00 по адресу ул. Красных Командиров 11а.

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