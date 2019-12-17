На днях в Россию прибудет новая партия урановых «хвостов» из Германии, которые складируют на Урале

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-17T13:20:44+03:00

Всего в Новоуральск планируют свести 12 тысяч тонн "хвостов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

18 декабря в Санкт-Петербург прибудет судно «Михаил Дудин» с очередной партией урановых «хвостов», которые отправятся в Новоуральск.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в российском отделении Greenpeace.

«Хвостами» называют гексафторид урана, другое его название обедненный уран. Весной стало известно, что Росатом и немецкий концерн Urenco заключили контракт на ввоз в Новоуральск урановых «хвостов». По данным Greenpeace, к 2022 году на Урал свезут 12 тысяч тонн гексафторида урана. До этого мы подробно рассказывали об этой теме и объясняли, почему «хвосты» свозят именно в Новоуральск.

Недавно гендиректор УЭХК, входящего в структуру Росатома, ответил на вопросы «КП», связанные со ввозом и хранением гексафторида урана.

ИСТОЧНИК KP.RU