2019-12-17T13:19:56+03:00
Общество

На удачу: свердловчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020

Свердловчане покупают «красивые» номера – платиновые, золотые, серебряные и бронзовые – со скоростью два оформления в ден
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«Свердловская область находится на втором месте регионов Урала по любви к «красивым» номерам«Свердловская область находится на втором месте регионов Урала по любви к «красивым» номерам
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Свердловчане покупают «красивые» номера – платиновые, золотые, серебряные и бронзовые – со скоростью два оформления в день. В декабре, специально для ценителей цифр, МегаФон пополнил витрину интернет-магазина особенными мобильными номерами – с цифрой года 2020.

«Свердловская область находится на втором месте регионов Урала по любви к «красивым» номерам. Впереди только югорчане. Поэтому жителям мы предлагаем несколько сотен вариаций с особенным сочетанием цифр 2020 – к тому же это число наступающего года, которое может принести удачу. Такие номера сейчас можно подобрать бесплатно», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Самые популярные среди запоминающихся номеров на среднем Урале – «бронзовые». В таких обычно идут три одинаковые цифры подряд. На них приходится каждое второе оформление. На втором месте – «серебро» с долей 41%. Далее идут «золото» и «платина». В shop.megafon.ru еще можно подобрать номер по значимой дате, с магическим числом или красивым окончанием. А также выбрать новогодние подарки родным – смартфоны, наушники, умные устройства, геймпады, гироскутеры, экшн-камеры, колонки и многое другое.

При оформлении заказа в рабочее время его обычно подтверждают в течение 10 минут. После этого заказ можно забрать в пункте выдачи, его может бесплатно привезти курьер по городу или служба КСЭ доставить «до двери» в любой регион России.

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