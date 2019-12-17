В Екатеринбурге открылся самый большой в городе скалодром
В Екатеринбурге, на площадке ДИВСа, открылся новый скалодром. Он стал самым современным и самым большим в городе. Сооружение включает в себя сектора для дисциплин «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг».
На открытии присутствовали министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и исполнительный директор фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. А сборная Свердловской области и несколько приглашенных скалолазов устроили показательные выступления.
На нем будут заниматься не только профессионалы, но и любителиФото: Алексей БУЛАТОВ
Общая площадь скалодрома составляет порядка 550 «квадратов», высота – 15 метров, ширина – 30 метров. Пока что предполагается, что на нем будут тренироваться не только спортсмены сборной и СШОР горных видов спорта, но и все неравнодушные к скалолазанию уральцы.
Комплекс был построен за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Всю организационную работу по реализации проекта взяла на себя Федерация скалолазания России.
Сборная Свердловской области устроила показательные выступленияФото: Алексей БУЛАТОВ
Этот скалодром - самый большой в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
Попрактиковаться в мастерстве смогли и просто гостиФото: Алексей БУЛАТОВ
Детишкам площадка пришлась по вкусуФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU