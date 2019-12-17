2019-12-17T13:02:23+03:00
Общество

В Екатеринбурге открылся самый большой в городе скалодром

На нем будут заниматься не только профессионалы, но и любители
Мария Трапезникова
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В ДИВСе открылся самый большой в городе скалодромВ ДИВСе открылся самый большой в городе скалодромФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, на площадке ДИВСа, открылся новый скалодром. Он стал самым современным и самым большим в городе. Сооружение включает в себя сектора для дисциплин «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг».

На открытии присутствовали министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и исполнительный директор фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. А сборная Свердловской области и несколько приглашенных скалолазов устроили показательные выступления.

На нем будут заниматься не только профессионалы, но и любители Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нем будут заниматься не только профессионалы, но и любителиФото: Алексей БУЛАТОВ

Общая площадь скалодрома составляет порядка 550 «квадратов», высота – 15 метров, ширина – 30 метров. Пока что предполагается, что на нем будут тренироваться не только спортсмены сборной и СШОР горных видов спорта, но и все неравнодушные к скалолазанию уральцы.

Комплекс был построен за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Всю организационную работу по реализации проекта взяла на себя Федерация скалолазания России.

Сборная Свердловской области устроила показательные выступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сборная Свердловской области устроила показательные выступленияФото: Алексей БУЛАТОВ

Этот скалодром - самый большой в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот скалодром - самый большой в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

Попрактиковаться в мастерстве смогли и просто гости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попрактиковаться в мастерстве смогли и просто гостиФото: Алексей БУЛАТОВ

Детишкам площадка пришлась по вкусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детишкам площадка пришлась по вкусуФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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