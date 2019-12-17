2019-12-17T12:12:11+03:00
Общество

Гигантские торшеры-светильники и натуральные материалы: в мэрии Нижнего Тагила показали, как будет выглядеть новый парк

Его площадь составит больше семи гектаров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Администрация Нижнего Тагила показала, как будет выглядеть новый парк в микрорайоне «Муринские пруды». По задумке архитекторов, на все территории, площадью больше семи гектаров, планируется разместить девять площадок для катания на роликах и самокатах.

- Все зоны будут освещены торшерами со светодиодными светильниками. Малые архитектурные формы и объекты игровых зон планируется изготовить из натуральных неярких материалов, - отметили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

А на холме, на котором будет стоять парк, разместят прогулочную зону. Проект идеально впишется в местный пейзаж и станет естественным продолжением сложившегося там природного ландшафта.

- Перед нами стояла задача не только сохранить существующий рельеф в этом районе, но и создать максимально комфортную и многофункциональную территорию, как для детей, так и для взрослых, - отметил Евгений Малекин, директор МБУ «Тагилгражданпроект», который занимался разработкой проекта.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Сейчас ведется работа по подготовке проектно-сметной документации, которая в феврале 2020 года будет направлена на госэкспертизу, а 24 декабря этого года состоится общественное обсуждение эскизного проекта в школе № 100. Жители микрорайона смогут оценить задумку проектировщиков и внести свои предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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