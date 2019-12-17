2019-12-17T11:49:32+03:00
Общество

В честь ученого и профессионалов: в Екатеринбурге появятся две новых улицы

Постановление уже подписал Александр Высокинский
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге появятся две новых улицыВ Екатеринбурге появятся две новых улицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, сразу в двух районах города, Орджоникидзевском и Чкаловском, появятся две новых улицы. Постановление уже подписал глава города Александр Высокинский.

Первая будет носить имя выдающегося ученого в области точной механики Льва Люльева и расположится в границах улицы Шефская – проспект Космонавтов – отвода железной дороги – Калиновского лесопарка. Ранее на проектных планах эта улица называлась просто: Меридиональная 1.

- На карте города имя Льва Люльева присутствовало и раньше. Сейчас его носит небольшой сквер на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Победы на Уралмаше, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Вторая – улица Профессионалов – появится в границах ЕКАДа – железной дороги – трассы «Станция Сысерть – поселок Полевой – железная дорога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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