На Урале инвалид получил в наследство дом только после иска прокуратуры
Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку по обращению инвалида II группы, который по состоянию здоровья не мог лично получить наследство после смерти его матери в 2002 году.
- В ходе надзорных мероприятий был определен круг наследников, перечень наследуемого имущества, их права в наследстве и определена очередность наследования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокурор пришел в суд с требованием восстановить срок принятия наследства и признать права инвалида на долю жилого дома и земельного участка. Суд требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU