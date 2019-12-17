На Урале инвалид получил в наследство дом только после иска прокуратуры

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-17T11:31:02+03:00

Инвалид смог получить в наследство дом только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2002 году он по состоянию здоровья не мог лично прийти за документами

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Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку по обращению инвалида II группы, который по состоянию здоровья не мог лично получить наследство после смерти его матери в 2002 году.

- В ходе надзорных мероприятий был определен круг наследников, перечень наследуемого имущества, их права в наследстве и определена очередность наследования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор пришел в суд с требованием восстановить срок принятия наследства и признать права инвалида на долю жилого дома и земельного участка. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU