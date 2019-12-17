«Срочно нужен муж»: в Екатеринбурге спортсменка ищет супруга, чтобы сохранить работу
Необычное объявление разместила в приложении для знакомств Tinder 24-летняя Мария Фомина (имя изменено – прим.ред.). Девушка с самого начала сообщает потенциальным ухажерам, что ей нужен брак по расчету. А точнее для того, чтобы сохранить работу.
Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"
- Срочно нужен муж, дабы не потерять работу, - пишет Мария со смайлом в конце предложения.
Разумеется, мы попытались расспросить девушку о причинах столь отчаянного поступка, но общаться с журналистами она отказалась.
- Очень лестно, что вы нашли меня в соцсетях, но дальнейшее общение я считаю неуместным. Но если я вам расскажу - это будет сенсация, - ответила девушка на наше предложение об интервью.
Иногда девушка участвует в сплавах вместе с мамой. Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"
Фото: личная страница девушки "ВКонтакте"
Изучив ее страницу во «ВКонтакте» можно узнать, что Мария родилась в Полевском. По образованию она строитель, а в свободное время занимается танцами на пилоне и обожает сплавы на байдарках.
ИСТОЧНИК KP.RU