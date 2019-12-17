За месяц в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-17T10:54:46+03:00

Общественный транспорт в Екатеринбурге за месяц перевез 25 миллионов пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сравнению с прошлым годом, цифра увеличилась на 1,3%

Изменить размер текста: A A

За прошедший ноябрь в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тысячи пассажиров (1,3%).

- В столице Урала увеличивается число граждан, которые пользуются услугами общественного транспорта. Этот факт эксперты связывают со слаженной работой транспортного парка, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Кроме того, город уделяет большое внимание замене старого подвижного состава на современный.

Кстати, в метрополитене Екатеринбурга уже ходят новые вагоны, которые модернизировались на заводе Санкт-Петербурга. Они должны исправно проработать до 2035 года.

ИСТОЧНИК KP.RU