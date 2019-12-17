2019-12-17T10:54:46+03:00
Общество

За месяц в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек

По сравнению с прошлым годом, цифра увеличилась на 1,3%
Мария Трапезникова
Поделиться:
Общественный транспорт в Екатеринбурге за месяц перевез 25 миллионов пассажировОбщественный транспорт в Екатеринбурге за месяц перевез 25 миллионов пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За прошедший ноябрь в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 316,2 тысячи пассажиров (1,3%).

- В столице Урала увеличивается число граждан, которые пользуются услугами общественного транспорта. Этот факт эксперты связывают со слаженной работой транспортного парка, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Кроме того, город уделяет большое внимание замене старого подвижного состава на современный.

Кстати, в метрополитене Екатеринбурга уже ходят новые вагоны, которые модернизировались на заводе Санкт-Петербурга. Они должны исправно проработать до 2035 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле пьяный подросток вскрыл машину и вытащил из нее сабвуфер
Развели грязь на дорогах: за два дня на улицы Екатеринбурга рассыпали 166 тонн «Бионорда»
В Екатеринбурге состоится официальное открытие первого Центра цифрового образования детей «IT-куб»
На днях в Россию прибудет новая партия урановых «хвостов» из Германии, которые складируют на Урале
На удачу: свердловчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
В Екатеринбурге открылся самый большой в городе скалодром
Едва не увел девочку: в Екатеринбурге задержали низкорослого южанина, который пытался похитить ребенка из суши-бара
Гигантские торшеры-светильники и натуральные материалы: в мэрии Нижнего Тагила показали, как будет выглядеть новый парк
В честь ученого и профессионалов: в Екатеринбурге появятся две новых улицы
На Урале инвалид получил в наследство дом только после иска прокуратуры
«Срочно нужен муж»: в Екатеринбурге спортсменка ищет супруга, чтобы сохранить работу
Вымогательство, похищение и избиение: стало известно о новых «подвигах» троицы, обвиняемой в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной
За четыре дня на свердловских трассах поймали 800 водителей, которые выехали на встречку
За месяц в общественном транспорте Екатеринбурга проехали 25 миллионов человек
Берут живых и искусственных: перед Новым годом екатеринбуржцы лихорадочно закупаются крысами
Уральский урбанист раскритиковал проект дорожной развязки у «Калины»
СвЖД призывает граждан участвовать в противодействии вандализму
В Екатеринбурге на злостного неплательщика алиментов завели «уголовку»
Краснознаменную группу вернут Екатеринбургу уже в 2020 году
Гордума за несколько минут утвердила спорный бюджет Екатеринбурга
Лучше деньгами: 78% свердловчан хотят получить от начальства премию на Новый год, а не корпоратив
«Черный дым видно со всего района»: в Екатеринбурге на Сортировке сгорел частный дом
Из Кольцово снова запускают прямые рейсы в Оренбург
«Потребовал у нее банку пива»: на Урале поймали подростков, напавших на продавщицу в столовой
Не заплатил налоги: екатеринбуржца не пустили на празднование Рождества из-за долгов в 16 миллионов