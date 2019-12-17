Берут живых и искусственных: перед Новым годом екатеринбуржцы лихорадочно закупаются крысами
Перед Новым годом в Екатеринбурге больше чем в два раза вырос спрос на крыс – как живых, так и искусственных, в виде сувениров и игрушек. А все потому, что грызун является главным символом наступающего 2020 года.
- За год спрос на одомашненных крыс увеличился на 124%, в то же время предложение возросло на 24%, - отмечают аналитики «Авито». – В Екатеринбурге средняя стоимость домашней крысы составляет около 380 рублей – это на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом больше всего завести себе такого домашнего питомца хотят жители Краснодара – интерес к грызунам увеличился там больше чем в семь раз за год.
Для тех, кто не готов заводить живую крысу, есть альтернатива – сувенир или игрушка с изображением грызуна. В целом по стране, предложение на игрушечных крыс за год выросло в 12 раз.
- В Екатеринбурге средняя цена сувенира или игрушки в виде крысы составляет около 750 рублей, - добавили аналитики. – Однако чаще всего символ наступающего года можно встретить в Москве (22%) и Санкт-Петербурга (11%).
ИСТОЧНИК KP.RU