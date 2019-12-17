СвЖД призывает граждан участвовать в противодействии вандализму

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-17T10:03:35+03:00

Если вы стали свидетелем действий вандалов и других злоумышленников, необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам транспортной полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С начала 2019 года сотрудники Свердловской железной дороги зафиксировали 28 случаев вандализма в пригородных поездах. Наиболее частыми правонарушениями являются нанесение граффити на вагоны, битье стекол, порча сидений и стеновых панелей, откручивание поручней и ручек дверей, повреждение электропроводки и ламп освещения. Так, с января по ноябрь было разбито восемь оконных стекол; различные рисунки и надписи вандалы нанесли на 26 вагонов.

В преддверии зимних каникул железнодорожники обращаются к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения вандальных действий в отношении подвижного состава, а также призывают граждан не оставаться равнодушными и участвовать в пресечении незаконного вмешательства в работу магистрали. Если вы стали свидетелем действий вандалов и других злоумышленников, необходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам транспортной полиции или железной дороги.

Важно понимать, что правонарушители наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего подвижного состава, закупку оборудования, повышение комфорта для пассажиров.

Свердловская железная дорога напоминает, что за вандализм предусматривается уголовная и административная ответственность в виде денежного штрафа, обязательных или исправительных работ на срок до одного года, ограничения (лишения) свободы до трех лет. В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность за вред, причиненный детьми, несут их родители или законные представители.

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В зимний период на Свердловской магистрали эксплуатируется 79 электропоездов (196 секций), восемь скоростных поездов «Ласточка», 74 пассажирских вагона и пять рельсовых автобусов.