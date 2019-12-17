В Екатеринбурге на злостного неплательщика алиментов завели «уголовку»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-17T09:43:04+03:00

Два раза приставы мужчину прощали, а на третий решили проучить

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В Екатеринбурге на местного жителя завели уголовное дело из-за того, что он задолжал по алиментам. В 2015 году суд, во время его развода, обязал выплачивать сыну ¼ части всей своей зарплаты – вплоть до его совершеннолетия.

- В 2018 году мужчину признали виновным в том, что он не стал исполнять требования суда. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на полгода, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2019 году ему дали 50 часов обязательных работ из-за того, что мужчина снова не платил алименты. Но и это не помогло – с августа по ноябрь этого года он снова копил долги.

- На письменное предупреждение пристава он не реагировал и погашать долги по алиментам не собирался, - добавили в прокуратуре. – Они составили больше 3,3 тысяч рублей.

В третий раз приставы смягчаться не стали и завели на мужчину уголовное дело. Теперь оно находится на контроле прокурора Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU