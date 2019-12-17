Краснознаменную группу вернут Екатеринбургу уже в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-17T09:18:36+03:00

Памятник установят на Плотинке в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее демонтировали в 2013-м по соображениям безопасности

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На Плотинку, что в самом центре Екатеринбурга, все-таки вернут Краснознаменную группу. И сделают это уже в 2020 году. Такое обещание дал горожанам глава города Александр Высокинский во время очередного заседания Гордумы.

- Экспертиза несущих конструкций почти завершена. В планах уже заложено поставить Краснознаменную группу уже в наступающем году, - отметил Высокинский.

Напомним, что памятник демонтировали в 2013 году – его убрали по решению мэрии, которая обосновала это соображениями безопасности. Ее обещали восстановить после работ по капитальному ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU