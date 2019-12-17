Краснознаменную группу вернут Екатеринбургу уже в 2020 году
На Плотинку, что в самом центре Екатеринбурга, все-таки вернут Краснознаменную группу. И сделают это уже в 2020 году. Такое обещание дал горожанам глава города Александр Высокинский во время очередного заседания Гордумы.
- Экспертиза несущих конструкций почти завершена. В планах уже заложено поставить Краснознаменную группу уже в наступающем году, - отметил Высокинский.
Напомним, что памятник демонтировали в 2013 году – его убрали по решению мэрии, которая обосновала это соображениями безопасности. Ее обещали восстановить после работ по капитальному ремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU