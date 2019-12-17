Гордума за несколько минут утвердила спорный бюджет Екатеринбурга
Депутаты думы Екатеринбурга, наконец, утвердили городской бюджет, вокруг которого долгое время ходили споры. И понадобилось им на это всего несколько минут.
Таким образом, в 2020 году доходы бюджета составят 47,2 миллиарда рублей, расходы – 49,2 миллиарда, их увеличили на 350 миллионов. Дефицит составил 1,8 миллиардов рублей.
Проблемы с утверждением бюджета возникли с самого начала. Одним из ключевых моментов стал спор о расходах в 30 миллионов, которые планировали потратить на переезд думы в здание ЦУМа и на работу со СМИ. Многие высказывались «против», но, в итоге, решили временно отложить вопрос и поднять его в январе.
ИСТОЧНИК KP.RU