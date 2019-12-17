Лучше деньгами: 78% свердловчан хотят получить от начальства премию на Новый год, а не корпоратив

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-17T08:53:30+03:00

Больше половины свердловчан хотели бы получить на Новый год деньги, а не "погулять" на корпоративе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Больше половины свердловчан (примерно 78%) хотели бы получить от начальства, в качестве подарка на Новый год, премию, а не традиционный корпоратив. И лишь 13% опрошенных однозначно выбрали бы празднование.

- Подавляющее большинство свердловчан посещают новогодние корпоративы, исключение составляют лишь 16% опрошенных. Кстати, интересно, что, чем больше у соискателя опыт работы, тем выше вероятность того, что он придет на праздник, - рассказали в пресс-службе HeadHunter.

Довольно часто компании устраивают разные праздники для разных отделов – об этом поведали 33% опрошенных. Причем, больше всего их в сфере безопасности (51%), медицины и производства (по 45%).

- Чуть больше половины уральцев (55%) отмечают, что новогодний корпоратив у них устраивается полностью за счет компании, - добавили в HH. – Около 35% заявили, что чек поровну делится между сотрудниками и начальством. А еще 9% - что празднество полностью оплачивают сотрудники.

Интересно, что только 11% свердловчан проводят корпоратив прямо на рабочих местах. Обычно для них арендуют коттедж (29%) или ресторан (57%).

ИСТОЧНИК KP.RU