«Черный дым видно со всего района»: в Екатеринбурге на Сортировке сгорел частный дом
Сегодня утром на Старой Сортировке в Екатеринбурге вспыхнул частный жилой дом. Фотографиями поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».
- Что-то очень сильно горит, облака черного дыма видны со всего района, - сообщают очевидцы.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили информацию о пожаре и отметили, что в настоящий момент его уже успешно потушили. И все, к счастью, обошлось без пострадавших.
- На площади в 80 квадратных метров сгорел частный жилой дом. На месте работали пять спецмашин и 21 человек личного состава, - сообщили там. – Информация о пострадавших нам не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU