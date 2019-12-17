«Черный дым видно со всего района»: в Екатеринбурге на Сортировке сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-17T08:31:07+03:00

К счастью, все обошлось без пострадавших

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Сегодня утром на Старой Сортировке в Екатеринбурге вспыхнул частный жилой дом. Фотографиями поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

- Что-то очень сильно горит, облака черного дыма видны со всего района, - сообщают очевидцы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили информацию о пожаре и отметили, что в настоящий момент его уже успешно потушили. И все, к счастью, обошлось без пострадавших.

- На площади в 80 квадратных метров сгорел частный жилой дом. На месте работали пять спецмашин и 21 человек личного состава, - сообщили там. – Информация о пострадавших нам не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU