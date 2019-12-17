Из Кольцово снова запускают прямые рейсы в Оренбург

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-17T08:16:04+03:00

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Из аэропорта Кольцово снова можно будет улететь прямыми рейсами в Оренбург. Они станут регулярными и будут выполняться три раза в неделю. Первый вылет назначен уже на 13 января, перевозчиком станет авиакомпания «Оренбуржье».

- Улететь можно будет по понедельникам, средам и пятницам на самолете L-410. Вылет из Оренбурга запланирован на 06:15, из Екатеринбурга – на 09:30 местного времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Кстати, за 11 месяцев пассажиропоток аэропорта только на внутренних направлениях (за исключением Москвы) вырос на 15%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифра превысила два миллиона пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU