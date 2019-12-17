«Потребовал у нее банку пива»: на Урале поймали подростков, напавших на продавщицу в столовой

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-17T07:55:07+03:00

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Накануне в Богдановиче, около 22:26, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии приехала в одну из столовых города, расположенную на улице Кунавина. Продавец, которая вызвала группу, объяснила, что к ней в заведение зашли три подростка и, просмотрев меню, вышли.

- Через несколько минут один из них вернулся и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему бутылку пива, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Молодой человек так спешил покинуть место преступления, что, поскользнувшись на крыльце, выронил добычу и убежал ни с чем.

Во время розыска сотрудники Росгвардии задержали двоих подростков, похожих по приметам. У одного при себе был пневматический пистолет без документов. Чуть позже задержали и третьего – того, кто и напал на продавщицу. Всех троих передали в руки полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU