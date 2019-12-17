Не заплатил налоги: екатеринбуржца не пустили на празднование Рождества из-за долгов в 16 миллионов

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-17T07:31:35+03:00

Мужчину не выпустили в Германию на празднование Европейского рождества из-за долгов в 16,5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого, у мужчины арестовали восемь его автомобилей

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Судебные приставы Екатеринбурга взяли на контроль местного жителя, который задолжал по налогам больше 16,5 миллионов рублей. Ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и требование суда погасить всю сумму.

- Однако добровольно он платить по долгам не стал, на прием к судебному приставу не являлся, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Пристав направил запросы в регистрирующие органы и банки.

У мужчины арестовали счета, а также запретили регистрационные действия в отношении восьми его автомобилей. Помимо этого, ему запретили выезжать заграницу.

И только после этих мер мужчина явился на прием к приставу, повторно получил постановления и в течение двух недель оплатил всю задолженность. Он объяснил, что в ближайшее время собирается на празднование Европейского рождества в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU