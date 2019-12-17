Запрятала между одеждой: в Кольцово находчивая пассажирка пыталась нелегально пронести партию телефонов-«пенсионеров»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-17T07:17:25+03:00

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Таможенники Кольцово обнаружили во время проверки рейса Екатеринбург – Душанбе необычный багаж. Оказалось, что его владелица, гражданка Таджикистана, пыталась вывезти 136 сотовых телефонов старых моделей: Sony Ericsson, Nokia, Motorola. Их находчивая пассажирка решила спрятать между одеждой.

- Таможенникам женщина честно рассказала, что везет телефоны для продажи в Душанбе. Однако почему прошла в «зеленый» коридор и не стала декларировать заведомо коммерческую партию, отвечать не стала, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Женщине следовало оформить декларацию по специальной форме. Но этого сделано не было, поэтому товар временно у нее забрали и поместили на склад. Чтобы его забрать, пассажирке нужно будет оплатить административный штраф, размер которого определят в суде, а затем подать декларацию на товар.

ИСТОЧНИК KP.RU