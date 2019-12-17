«Тренер не смог оплатить ипотеку ради поездки»: юные «медведи» с Урала поборолись с боксерами-чемпионами в Дагестане

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-17T07:30:45+03:00

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Накануне из Дагедастана вернулись юные екатеринбургские спортсмены, которые боролись за звание лучших в рамках чемпионата Федерации тайского бокса России. Все ребята – воспитанники бойцовского клуба Black Bear.

Как рассказал «Комсомолке» Буслаев Максим, руководитель АНО СПК «Офицеры Урала», куда входит и Black Bear, соревнования выдались далеко не простыми. Многим пришлось биться до последнего, чтобы забрать заслуженные награды.

- Всего в Дагестан поехали девять спортсменов. Анна Суркова выиграла девушку – представителя Дагестана – и стала чемпионкой России. Рахим Ашуров выиграл по очкам в тяжелейшем бою, - рассказывает Максим. – А Слава Шведчиков – в свою 12 лет – встретился с 15-летним чемпионом мира и уступил только по очкам. Настоящий герой!

Фото: Максим Буслаев

Косимов Фуркат выиграл по очкам в таком же тяжелом бою и забрал золотую медаль, а еще один юный спортсмен, Алексей Иванов, из-за травмы руки не смог выйти на финальный бой.

- Даниил Микиев проиграл по очкам опытному сопернику, а Александр Ростилов проиграл финальный бой. Оба повезли домой серебро, - добавляет Максим. – В общем, везем в Екатеринбург кучу медалей и продолжаем готовиться на чемпионат мира.

Фото: Максим Буслаев

Максим Буслаев также рассказал нам о том, что, так как центр благотворительный, деньги на сбор ребят на соревнования было очень сложно собрать. Никто не хотел помогать.

- В итоге, один из родителей оплатил почти всю поездку, а наш тренер, Евгений Журавлев, не смог оплатить ипотеку ради поездки на чемпионат, - добавляет Максим.

Всего в клубе занимается больше 200 детей – все они из социально низких районов Екатеринбурга. Организаторы клуба стараются сделать все, чтобы не дать ребятам встать на скользкий путь преступности, и привить в них любовь к спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU