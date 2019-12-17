«Перепрыгнул» все стадионы ЧМ-2018: спорткомплекс в Екатеринбурге стал одним из лучших в стране

СЕГОДНЯ 06:13 2019-12-17T06:14:31+03:00

За звание "лучшего из лучших" боролись практически все стадионы, подготовленные к ЧМ-2018 по футболу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Отреставрированный в 2017 году спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге стал одним из лучших в стране и занял третье место по итогам II Национального конкурса «АРЕНА» на образцовое спортивное учреждение.

Отбор в «лучшие из лучших» проходил по пяти основным критериям: архитектура и внутренний дизайн, функциональность, эффективность деятельности, соответствие требованиям технического регулирования и доступность для маломобильных групп.

- В состав организаторов и жюри конкурса входили представители Правительства РФ, специалисты профильных строительных и социальных проектов, а также руководители спортивных структур РФ, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего в конкурсе участвовали больше 230 спортивных объектов из 61 региона РФ. Среди претендентов в различных номинациях были практически все стадионы ЧМ-2018 по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU