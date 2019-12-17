2019-12-17T05:56:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге загорелась деревянная двухэтажка

Огонь тушили больше часа
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером в Екатеринбурге, на улице Отдыха, вспыхнула деревянная двухэтажка. Диспетчеры МЧС зафиксировали вызов в 18:50, на место выдвинулись четыре бригады спасателей.

- На площади в 30 «квадратов» огнем уничтожены чердачное перекрытие, внутренние перегородки и все домашнее имущество в квартире на втором этаже деревянной двухэтажки, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

14 пожарных тушили огонь больше часа – к 20:15 его удалось ликвидировать, а к 22:18 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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