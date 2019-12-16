2019-12-16T19:54:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге общественники обсудят возможность сохранения деревьев в Саду Вайнера

Его территорию затрагивает проект нового зала Свердловской филармонии
Алина СУРИНА
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Фото: Минстрой Свердловской областиФото: Минстрой Свердловской области
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В Екатеринбурге общественники обсудят возможность сохранения деревьев в Саду Вайнера. Проект нового зала Свердловской филармонии британского бюро затрагивает его территорию. «Парки и скверы Екатеринбурга» хотят сохранить 150-летние лиственницы и липы. Для этого они организуют 14 января, в клубе EverJazz встречу. По словам общественников, деревья в саду- ровесники Общественного собрания Екатеринбурга, существовавшего в здании на углу Первомайской и Карла Либкнехта с середины XIX века. А сейчас сад Вайнера - особо охраняемая природная территория.

- Для нас важно убедиться, что авторам и исполнителям проекта известна и историческая, и природная ценность сада Вайнера. Знают ли Денис Мацуев и Валерий Гергиев о деталях проекта? Знает ли Бюро Захи Хадид об истории Сада Вайнера и Общественного собрания Екатеринбурга, - написано в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга».

На встречу общественников придет исследователь истории Екатеринбурга и заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Он расскажет об истории Сада Вайнера.

Напомним, новый зал филармонии планируется построить в 2023 году. Его проект подготовило бюро Zaha Hadid Architects. Новый зал филармонии разместят рядом с действующим зданием в районе улиц Карла Либкнехта-Первомайской-Тургенева. Однако для этого придется снести пятиэтажный жилой дом в центре Екатеринбурга, а также частично вырубить деревья в Саду Вайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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