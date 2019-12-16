2019-12-16T19:08:27+03:00
Общество

Самой очаровательной мамой декабря по версии «Комсомолки» стала екатеринбурженка, развивающая детский спорт

На создание проекта ее вдохновила дочь-футболистка
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Фотография Екатерины, победившая в конкурсе Фото: Екатерина КузьминаФотография Екатерины, победившая в конкурсе Фото: Екатерина Кузьмина
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Самой очаровательной мамой декабря по версии КП стала екатеринбурженка, развивающая спорт среди детей. Конкурс проходил в нашей группе «ВКонтакте». 35-летняя Екатерина Кузьмина подала заявку на участие не задумываясь и обошла других мамочек по количеству лайков. Она опубликовала фото со своим младшим сыном. В конкурсе ее поддержали друзья и знакомые.

- Эмоций испытали всей семьей, гордость детей за маму, особенно сын обрадовался выигранным билетам на новогоднее представление, - рассказала Екатерина Кузьмина.

Екатерина рассказала, что вся ее жизнь посвящена детям, их развитию и досугу. Сейчас она занимается реализацией проекта привлекающего детей к спорту. На его создание ее вдохновила дочь, занимающаяся футболом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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