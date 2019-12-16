2019-12-16T17:51:20+03:00
Общество

Илья Резник готов написать гимн к 300-летию Екатеринбурга

Поэт подчеркнул, что это сложный процесс
Лев ИСТОМИН
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Илья Резник напишет гимн для уральской столицыИлья Резник напишет гимн для уральской столицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поэт Илья Резник несколько дней назад прилетел в Екатеринбург. Здесь он встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, митрополитом Кириллом, а также с маленькими читателями его детских книжек.

Как выяснилось, во время беседы с Николаем Цукановым Илье Резнику поступило предложение написать гимн к 300-летию Екатеринбурга.

- Да, гимн город мы обсуждали на встрече с полпредом, - подтвердила информацию супруга и помощник поэта Ирина Резник.

Сам Илья Рахмиэлевич сказал, что создать гимн будет непросто.

Во время приезда поэт встретился с читателями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время приезда поэт встретился с читателямиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это сложный процесс. Но надо преодолевать себя. Здорово, что вы зародили это зерно, - заявил Илья Резник.

Екатеринбург отпразднует 300-летний юбилей в 2023 году. В том же году город может принять студенческую Универсиаду.

Напомним, что с 1969 года Илья Резник пишет песни для звезд советской и российской эстрады. У него сложились творческие союзы со многими известными исполнителями. В их числе – Алла Пугачева (71 песня), Валерий Леонтьев (15 песен) и Лайма Вайкуле (20 песен).

Также Илья Резник выпустил два сборника авторских поэтических молитв, 15 детских книжек. Вместе с супругой Ириной поэт руководит детским музыкальным театром «Маленькая страна».

Во время визита Илья Резник дал большое интервью изданию «КП-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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