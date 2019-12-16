Илья Резник готов написать гимн к 300-летию Екатеринбурга
Поэт Илья Резник несколько дней назад прилетел в Екатеринбург. Здесь он встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, митрополитом Кириллом, а также с маленькими читателями его детских книжек.
Как выяснилось, во время беседы с Николаем Цукановым Илье Резнику поступило предложение написать гимн к 300-летию Екатеринбурга.
- Да, гимн город мы обсуждали на встрече с полпредом, - подтвердила информацию супруга и помощник поэта Ирина Резник.
Сам Илья Рахмиэлевич сказал, что создать гимн будет непросто.
Во время приезда поэт встретился с читателямиФото: Алексей БУЛАТОВ
- Это сложный процесс. Но надо преодолевать себя. Здорово, что вы зародили это зерно, - заявил Илья Резник.
Екатеринбург отпразднует 300-летний юбилей в 2023 году. В том же году город может принять студенческую Универсиаду.
Напомним, что с 1969 года Илья Резник пишет песни для звезд советской и российской эстрады. У него сложились творческие союзы со многими известными исполнителями. В их числе – Алла Пугачева (71 песня), Валерий Леонтьев (15 песен) и Лайма Вайкуле (20 песен).
Также Илья Резник выпустил два сборника авторских поэтических молитв, 15 детских книжек. Вместе с супругой Ириной поэт руководит детским музыкальным театром «Маленькая страна».
Во время визита Илья Резник дал большое интервью изданию «КП-Екатеринбург».
ИСТОЧНИК KP.RU