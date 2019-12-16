2019-12-16T16:27:47+03:00
Происшествия

На Урале девушка за рулем ВАЗа въехала в КАМАЗ

Трем пассажирам отечественного автомобиля потребовалась медицинская помощь
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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На Урале девушка за рулем ВАЗа въехала в КАМАЗ. ДТП произошло днем в Первоуральске возле дома № 7 улицы Талица. Грузовой автомобиль в момент аварии стоял с включенной аварийной сигнализацией. По словам госавтоинспекции, водитель КАМАЗа за несколько секунд до столкновения остановился из-за неисправности автомашины и не успел выставить знак аварийной остановки.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Девушка-водитель 1997 года рождения управляя автомашиной ВАЗ 2114, двигаясь из Первоуральска в сторону Екатеринбурга по крайней левой полосе начала совершать манёвр опережения впереди идущего транспортного средства фуры «Мерседес» справа. Девушка не обеспечила постоянный контроль за движением ТС и допустила наезд на КАМАЗ, который стоял на крайней правой полосе, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

За рулем девушка ездит всего три месяца. Как рассказали в ГИБДД, у нее уже есть семь нарушений за превышение скорости. При этом штрафы она не оплачивает. После столкновения двум взрослым и ребенку - пассажирам отечественного автомобиля потребовалась медицинская помощь.

ДТП в Первоуральске.Видео: Андрей Тимирбаев/Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU

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