Работает уголовный розыск: под Екатеринбургом пропала молодая мама двоих детей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-16T15:22:41+03:00

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В Среднеуральске объявили в розыск 26-летнюю мать двоих детей Ксению Ерохину. Девушка пропала вечером 14 декабря, к ее поискам уже подключилась полиция. В том числе и сотрудники уголовного розыска.

- Заявление с просьбой оказать помощь в розыске буквально только что поступило в территориальный ОВД по месту жительства женщины. Сыщики уголовного розыска приступили к опросу родственников и знакомых молодой женщины, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ксении Ерохиной, просят звонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.

Напомним, что в октябре этого года в Екатеринбурге десятки волонтеров и полицейских искали пропавшую 27-летнюю Ксению Каторгину. Девушка исчезла после того, как отправилась продавать машину. Позже Ксению нашли мертвой, а подозреваемых в убийстве задержали в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU