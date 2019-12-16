2019-12-16T14:50:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроется инклюзивная образовательная площадка

19 декабря в 11:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова состоится торжественное открытие инклюзивной образовательной площадки Молодежного проектного центра
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Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни»Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни»
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19 декабря в 11:00 в Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова состоится торжественное открытие инклюзивной образовательной площадки Молодежного проектного центра. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни», поддерживаемого Фондом президентских грантов.

Инклюзивная образовательная площадка – это уникальный молодежный проектный центр, оснащенный самым современным высокоточным токарно-фрезерным и компьютерным оборудованием компании «УНИМАТИК». Здесь дети, подростки и взрослые, оказавшиеся в инвалидной коляске, смогут найти свою профессиональную предрасположенность, повысить квалификацию или пройти переподготовку.

На торжественное открытие приедут: министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, представители Министерства образования, а также Олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Антон Шипулин

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