С верандой и газоном: в Нижнем Тагиле за полтора миллиона построят площадку для собак

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-16T14:43:35+03:00

На площадке построят крытую веранду, чтобы заниматься в дождливую погоду. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

К работам планируют приступить уже во второй половине марта

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В Нижнем Тагиле планируют построить площадку для выгула и дрессировки собак. В проекте уже предусмотрен травяной газон, с размещенными по периметру снарядами разной высоты, веранду для занятий в дождливую погоду, зрительские трибуны и различные хозяйственно-бытовые помещения.

- Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,5-2 миллиона рублей, - цитирует председателя общественной организации Ольгу Малкову пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Из городского бюджета выделят деньги на установку порядка 300 метров ограждения, обустройство парковок для автотранспорта и монтаж наружного освещения. По данным пресс-службы, к работам приступят уже во второй половине марта.

- Необходимость организации мест, специально отведенных для выгула и тренировки собак, в Нижнем Тагиле большая, - отметил глава города Владислав Пинаев. – Уверен, площадка будет пользоваться популярностью у людей, которые ответственно относятся к воспитанию и развитию своих питомцев.

Сейчас на территории Нижнего Тагила существует только одна площадка для собак. Она находится в парке «Народный».

ИСТОЧНИК KP.RU