На Урале многодетной маме больше года отказывались выплачивать соцпособия

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-16T14:23:17+03:00

Ситуация изменилась только после того, как в дело вмешалась прокуратура

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В Красноуфимске многодетной маме долгое время отказывались выплачивать социальное пособие. В сентябре этого года женщина через Красноуфимский филиал МФЦ подала соответствующее заявление - о назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей и соцпособия малоимущим семьям.

- К заявлению были приложены все необходимые документы. Однако Управление соцполитики отказало женщине в приеме документов, объяснив это тем, что к заявлению якобы не были приложены документы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако в связи с тем, что документы на самом деле были, прокуратура постановила, что Управление соцполитики нарушает права многодетной мамы.

- Кроме этого, в ходе проверки выяснилось, что женщине с декабря 2016 по февраль 2017 года была прекращена ежемесячная выплата пособий без каких-либо оснований, - добавили в прокуратуре.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием выплатить женщине все деньги за тот период, который был пропущен по непонятным причинам. Суд все требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU