2019-12-16T14:24:31+03:00
Общество

Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS

Она занимается прыжками с трамплина уже шесть лет
Мария Трапезникова
Поделиться:
Лыжница из Нижнего Тагила сенсационно выступила на соревнованиях в Норвегии. Фото: департамент информполитики Свердловской областиЛыжница из Нижнего Тагила сенсационно выступила на соревнованиях в Норвегии. Фото: департамент информполитики Свердловской области
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в норвежском городе Нутоддон прошли этапы Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и Континентального куба у женщин. В обоих случаях награды завоевали воспитанники спортшколы Нижнего Тагила «Аист»: 16-летний Илья Маньяков и 19-летняя Кристина Прокопьева.

- Особенностью Кубка FIS и Континентального кубка является то, что участвует в них огромное количество молодых летающих лыжников, которые пока что не могут пробиться в свои национальные сборные на этапы Кубка мира, - уточнили в региональном департаменте информполитики. - Кубок FIS и Континентальный кубок - это своеобразный полигон для обкатки будущих чемпионов.

Илья Маньяков оказался самым юным из участников, но это не помешало ему в первый день соревнований завоевать серебро - ему удалось прыгнуть на 93,5 метра. Во второй день ему не хватило трех баллов, поэтому по итогу соревнования он занял пятое место. Прыжками подросток занимается с 2014 года.

Кристина Прокопьева в первый день заняла второе место, прыгнув на 90,5 метров. Во второй день соревнований она заняла четвертое место. Девушка занимается прыжками с трамплина с 2013 года.

После соревнований в Норвегии оба спортсмена отправятся в немецкий Обервизенталь, где 21 - 22 декабря примут участие в следующих стартах Кубка FIS.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге откроется инклюзивная образовательная площадка
С верандой и газоном: в Нижнем Тагиле за полтора миллиона построят площадку для собак
Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
На Урале многодетной маме больше года отказывались выплачивать соцпособия
Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Свердловские компании задолжали своим работникам 28 миллионов
В Екатеринбурге медиков настраивают на Универсиаду-2023
С начала года в Екатеринбурге в авариях погибли 67 человек
За выходные в школы Екатеринбурга записалось больше 2,6 тысячи первоклашек
Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер
«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
Права получил девять дней назад: на уральской трассе молодой человек на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого
Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги
В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Свердловские дзюдоисты приехали с Кубка России с победами
Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»
Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает
«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта
Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге