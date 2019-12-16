Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-16T14:24:31+03:00

Она занимается прыжками с трамплина уже шесть лет

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В минувшие выходные в норвежском городе Нутоддон прошли этапы Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и Континентального куба у женщин. В обоих случаях награды завоевали воспитанники спортшколы Нижнего Тагила «Аист»: 16-летний Илья Маньяков и 19-летняя Кристина Прокопьева.

- Особенностью Кубка FIS и Континентального кубка является то, что участвует в них огромное количество молодых летающих лыжников, которые пока что не могут пробиться в свои национальные сборные на этапы Кубка мира, - уточнили в региональном департаменте информполитики. - Кубок FIS и Континентальный кубок - это своеобразный полигон для обкатки будущих чемпионов.

Илья Маньяков оказался самым юным из участников, но это не помешало ему в первый день соревнований завоевать серебро - ему удалось прыгнуть на 93,5 метра. Во второй день ему не хватило трех баллов, поэтому по итогу соревнования он занял пятое место. Прыжками подросток занимается с 2014 года.

Кристина Прокопьева в первый день заняла второе место, прыгнув на 90,5 метров. Во второй день соревнований она заняла четвертое место. Девушка занимается прыжками с трамплина с 2013 года.

После соревнований в Норвегии оба спортсмена отправятся в немецкий Обервизенталь, где 21 - 22 декабря примут участие в следующих стартах Кубка FIS.

ИСТОЧНИК KP.RU