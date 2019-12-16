Свердловские компании задолжали своим работникам 28 миллионов
По сравнению с прошлым годом, их долги снизились на 630 тысяч
По сравнению с прошлым годом, их долги снизились на 630 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 1 декабря, свердловские предприятия, крупные и средние, задолжали своим работникам зарплату на сумму 27,9 миллионов рублей. К таким выводам пришли аналитики Свердловскстата. По сравнению с прошлым годом, их долги снизились на 630 тысяч (2,2 %).
- О задолженности перед своими сотрудниками отчитались семь предприятий, на них работали 357 человек, - отмечается в документации.
Самая большая задолженность оказалась у компании по производству электродвигателей - 23,4 миллиона рублей на 279 работников.
ИСТОЧНИК KP.RU