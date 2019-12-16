2019-12-16T12:28:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге медиков настраивают на Универсиаду-2023

Для них организовали специальные обучающие семинары
Мария Трапезникова
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Для медиков прошли обучающие семинары, приуроченные к Универсиаде-2023Для медиков прошли обучающие семинары, приуроченные к Универсиаде-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге началась подготовка медиков-специалистов для работы на Универсиаде-2023. Центр охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медколледжа решил провести по этому случаю специальный семинар. Организаторы отметили, что такие встречи будут проводиться в Екатеринбурге постоянно.

- Региональным Минздравом проводится много мероприятий для обеспечения достойного медико-биологического сопровождения лиц, занимающихся физической культурой и спортом, формирования спортивного резерва, - отметила руководитель Центра Светлана Татарева.

Она также добавила, что накануне завершились первые два цикла обучения фельдшеров по спортивной медицине. Также участники семинара подняли и рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия по медико-биологическому обеспечению спортсменов, спортивной кардиологии, специализированного питания, допинга и оснащения спортивных сооружений.

Напомним, что не так давно проведение Универсиады в Екатеринбурге оказалось под угрозой срыва из-за решения WADA (Всемирного антидопингового агентства). России хотели на четыре года запретить проводить международные спортивные мероприятия. Но, кажется, с ней все будет в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге медиков настраивают на Универсиаду-2023
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