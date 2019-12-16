С начала года в Екатеринбурге в авариях погибли 67 человек

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-16T14:28:41+03:00

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С начала года на дорогах Екатеринбурга произошло 1 072 аварии, в которых 67 человек погибли и еще 1 340 получили ранения. По сравнению с тем же периодом за прошлый год цифры увеличились сразу по трем основным показателям: на 21,8 % (количество ДТП), 22 % (количество погибших) и 19,2 % (количество пострадавших).

- Практически каждое 16-е ДТП связано с выездом на полосу встречного движения. По этой причине в Екатеринбурге произошло 55 аварий, в результате которых 5 человек погибли и еще 100 травмированы, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В связи с этим Госавтоинспекция организует еженедельные выходные рейды, в ходе которых ловит всех нарушителей ПДД. Последние проходили в минувшие выходные, на дорогах Екатеринбурга искали тех, кто любит выезжать на встречку.

С начала года инспекторы ГИБДД поймали больше двух тысяч таких нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU