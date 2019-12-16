За выходные в школы Екатеринбурга записалось больше 2,6 тысяч первоклашек

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-16T11:43:17+03:00

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В минувшие выходные по всему Екатеринбургу стартовала первая волна записи в первые классы. Она продлится до 25 января, и подать документы в этот период могут только дети силовиков и спасателей. По данным Департамента образования Екатеринбурга на утро 16 декабря, было подано 2 643 заявления.

- Из них через портал «Госуслуг» - 2 262, через приемные комиссии школ – 301, через МФЦ и ЦМУ – 71, - рассказали в Департаменте образования.

Напомним, что в этом году, для удобства, районы Екатеринбурга разбили на разные временные отрезки. Для каждого – своя дата. Помимо этого, в 2019 году появилась возможность записывать младших братьев и сестер в одну школу со старшими, для этого не понадобится прописка.

ИСТОЧНИК KP.RU