2019-12-16T11:21:55+03:00
Общество

Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры

Роспотребнадзор в ходе проверки запретил лечить там пациентов
Мария Трапезникова
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На момент проверки отделение выглядело так. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиНа момент проверки отделение выглядело так. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Прокуратура Североуральска добилась того, чтобы в местной ЦГБ отремонтировали инфекционное помещение, которое находилось в ужасном состоянии и не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам. В ходе проверки прокурор нашел целый перечень грубых нарушений.

- В отделении обнаружили несоблюдение требований в части отделки поверхности стен, полов и потолков помещений, поверхностей санитарных приборов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Также не осуществлялось незамедлительное устранение текущих дефектов отделки – ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости и заделка трещин.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Помимо этого материал отделки пола эвакуационного пути на первом и втором этажах отделения не соответствовал требованиям пожарной безопасности. Все эти нарушения несли серьезную угрозу жизни и здоровью пациентов.

- В связи с многочисленными жалобами на состояние отделения больницы, Роспотребнадзор запретил работу в отделении, - добавили в прокуратуре. – Устранить все нарушения можно только путем капитального ремонта.

После проверки ситуация значительно улучшилась. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

После проверки ситуация значительно улучшилась. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию ЦГБ провести ремонт инфекционного отделения, а Министерство здравоохранения региона - выделить на это деньги.

Суд все требования удовлетворил. В декабре 2019 года в инфекционном отделении больницы завершился капитальный ремонт.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
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