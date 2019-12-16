«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии
В Кольцово у 15-летнего подростка остановилось сердцеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В микрорайоне Кольцово, что в Екатеринбурге, погиб 15-летний мальчик-подросток. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. Утром мальчика обнаружили спящим на скамейке прохожие. Они его разбудили и привели домой.
- Чуть позже подросток скончался. Официальная причина смерти – внезапная остановка сердца, - добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователи по Октябрьскому району проводят проверку и выясняют все точные причины и обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU