Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-16T10:41:32+03:00

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В Екатеринбурге водители за шесть лет стали в два раза реже превышать скорость на дорогах. Аналитики «Яндекс.Навигатора» посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок.

По их подсчетам выяснилось, что в 2013 году водители превышали скорость в течение 7% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 4%.

- При расчетах учитывалось только существенное превышение скорости — на 20 км/ч и более — и только при движении по улицам с ограничением скорости 60 км/ч, как на большинстве улиц Екатеринбурга, - уточнили в пресс-службе «Яндекса». - Для того чтобы исключить влияние погоды на скорость движения, рассматривали только летние месяцы.

Фото: пресс-служба "Яндекса"

Помимо этого, аналитики не включили в исследование машины, которые ехали медленнее 40 км/час, так как в это время водитель мог стоять в пробке или парковаться. Специалисты считают, что одной из основных причин такого существенного снижения скорости в Екатеринбурге стала установка большого количества камер видеонаблюдения.

Мы, кстати, рассказывали, что к 2024 году на городских дорогах установят еще 122 видеокамеры. Это будет сделано для того, чтобы к 2030 году снизить смертность в ДТП до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU