2019-12-16T10:41:32+03:00
Общество

Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер

Показатель к 2019 году снизился до 4%
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбургские водители стали в два раза меньше превышать скоростьЕкатеринбургские водители стали в два раза меньше превышать скоростьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге водители за шесть лет стали в два раза реже превышать скорость на дорогах. Аналитики «Яндекс.Навигатора» посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок.

По их подсчетам выяснилось, что в 2013 году водители превышали скорость в течение 7% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 4%.

- При расчетах учитывалось только существенное превышение скорости — на 20 км/ч и более — и только при движении по улицам с ограничением скорости 60 км/ч, как на большинстве улиц Екатеринбурга, - уточнили в пресс-службе «Яндекса». - Для того чтобы исключить влияние погоды на скорость движения, рассматривали только летние месяцы.

Фото: пресс-служба "Яндекса"

Фото: пресс-служба "Яндекса"

Помимо этого, аналитики не включили в исследование машины, которые ехали медленнее 40 км/час, так как в это время водитель мог стоять в пробке или парковаться. Специалисты считают, что одной из основных причин такого существенного снижения скорости в Екатеринбурге стала установка большого количества камер видеонаблюдения.

Мы, кстати, рассказывали, что к 2024 году на городских дорогах установят еще 122 видеокамеры. Это будет сделано для того, чтобы к 2030 году снизить смертность в ДТП до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер
«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
Права получил девять дней назад: на уральской трассе подросток на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого
Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги
В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Свердловские дзюдоисты уехали с Кубка России с победами
Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»
Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает
«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта
Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге