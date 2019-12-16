«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
В Первоуральске волонтеры и полиция четвертые сутки вытаскивает 47-летнего Рубцова Евгений Васильевича. Мужчина приехал в город по работе, остановился в гостинице.
- Утром 12 декабря он вышел оттуда и пропал. О том, что связь с ним потеряна, сообщили близкие родственники, которые живут в Сухом Логу, - рассказали «Комсомолке» волонтеры ПСО ABRIS. - Сам он тоже родом оттуда.
Фото: ПСО ABRIS
Особые приметы: послеоперационный шрам на животе, справа, родимое пятно красного цвета – на ребре левой ладони.
Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, зеленые глаза, темно-русые волосы с проседью и короткая стрижка.
В день пропажи был одет в зимний рабочий костюм синего цвета со светоотражающими элементами, черная вязаная шапка, черные берцы.
Если вы вдруг видели где-то Евгений Васильевича или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефону: +7 (961) 767-17-49 (Андрей, руководитель отряда ABRIS).
ИСТОЧНИК KP.RU