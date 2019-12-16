2019-12-16T10:26:57+03:00
Общество

«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони

Мужчина был одет в зимний костюм со светоотражающими элементами
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО ABRISФото: ПСО ABRIS
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В Первоуральске волонтеры и полиция четвертые сутки вытаскивает 47-летнего Рубцова Евгений Васильевича. Мужчина приехал в город по работе, остановился в гостинице.

- Утром 12 декабря он вышел оттуда и пропал. О том, что связь с ним потеряна, сообщили близкие родственники, которые живут в Сухом Логу, - рассказали «Комсомолке» волонтеры ПСО ABRIS. - Сам он тоже родом оттуда.

Фото: ПСО ABRIS

Фото: ПСО ABRIS

Особые приметы: послеоперационный шрам на животе, справа, родимое пятно красного цвета – на ребре левой ладони.

Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, зеленые глаза, темно-русые волосы с проседью и короткая стрижка.

В день пропажи был одет в зимний рабочий костюм синего цвета со светоотражающими элементами, черная вязаная шапка, черные берцы.

Если вы вдруг видели где-то Евгений Васильевича или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефону: +7 (961) 767-17-49 (Андрей, руководитель отряда ABRIS).

ИСТОЧНИК KP.RU

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