Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-16T09:57:40+03:00

Его поймали и отправили в тюрьму на 1 год и 9 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его поймали и отправили почти на два года в тюрьму

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В закрытом городе Лесной, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в хранении большой массы наркотиков. В августе этого года он в высушенном виде приобрел маковую солому массой 296,33 граммов, которую оставил у себя дома.

- В том же месяце наркотики изъяли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Оказалось, что месяцем ранее, в июле, он сдавал квартиру другим жителям города, страдающим наркозависимостью, тем самым превратив ее в «наркопритон». В ходе судебного разбирательства он свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU