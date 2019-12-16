Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
В закрытом городе Лесной, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в хранении большой массы наркотиков. В августе этого года он в высушенном виде приобрел маковую солому массой 296,33 граммов, которую оставил у себя дома.
- В том же месяце наркотики изъяли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Оказалось, что месяцем ранее, в июле, он сдавал квартиру другим жителям города, страдающим наркозависимостью, тем самым превратив ее в «наркопритон». В ходе судебного разбирательства он свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU