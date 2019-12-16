Права получил девять дней назад: на уральской трассе подросток на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-16T09:34:38+03:00

Девушка уже пришла в себя, а молодой человек до сих пор находится в коме

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В минувшую субботу, 14 декабря, вечером на 9-ом километре трассы Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два человека. Их срочно госпитализировали в ДКБ №9, в Екатеринбург.

- 18-летний парень, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением, допустил наезд на стойку дорожного знака, после чего выехал в кювет. Машина перевернулась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии в салоне машины, помимо водителя, находились еще два пассажира: на переднем сидении – 15-летняя девушка, на заднем сидении, посередине, - 17-летний молодой человек. Все трое были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Два пассажира из-за сильного удара с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимацию горбольницу Каменска-Уральского, откуда их перевезли в ДКБ №9 Екатеринбурга. Медики сейчас оценивают их состояние как тяжелое. Девушка уже пришла в себя, а вот молодой человек до сих пор находится в коме.

- Инспекторы установили, права юноша получил девять дней назад. Машина, которая попала в аварию, принадлежала его отцу, - уточнили в ГИБДД. – Сам водитель пояснил, что в момент ДТП он двигался со скоростью 110 км/ч. Родители были в курсе.

За прошедшие три дня в Свердловской области зарегистрировано 253 аварии, в которых три человека погибли и еще 46 получили травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU