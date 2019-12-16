2019-12-16T09:34:38+03:00
Происшествия

Права получил девять дней назад: на уральской трассе подросток на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека

Девушка уже пришла в себя, а молодой человек до сих пор находится в коме
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 14 декабря, вечером на 9-ом километре трассы Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два человека. Их срочно госпитализировали в ДКБ №9, в Екатеринбург.

- 18-летний парень, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением, допустил наезд на стойку дорожного знака, после чего выехал в кювет. Машина перевернулась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии в салоне машины, помимо водителя, находились еще два пассажира: на переднем сидении – 15-летняя девушка, на заднем сидении, посередине, - 17-летний молодой человек. Все трое были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Два пассажира из-за сильного удара с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимацию горбольницу Каменска-Уральского, откуда их перевезли в ДКБ №9 Екатеринбурга. Медики сейчас оценивают их состояние как тяжелое. Девушка уже пришла в себя, а вот молодой человек до сих пор находится в коме.

- Инспекторы установили, права юноша получил девять дней назад. Машина, которая попала в аварию, принадлежала его отцу, - уточнили в ГИБДД. – Сам водитель пояснил, что в момент ДТП он двигался со скоростью 110 км/ч. Родители были в курсе.

За прошедшие три дня в Свердловской области зарегистрировано 253 аварии, в которых три человека погибли и еще 46 получили травмы разной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер
«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
Права получил девять дней назад: на уральской трассе подросток на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого
Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги
В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Свердловские дзюдоисты уехали с Кубка России с победами
Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»
Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает
«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта
Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге