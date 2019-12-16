Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-16T09:06:04+03:00

Женщину отправили в тюрьму на 9 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поводом к конфликту послужили его слова в адрес ее дочери

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В Нижнем Тагиле под суд отправили местную жительницу, Ларису Иваницкую, которую обвиняют в том, что она в ночь с 21 на 22 августа 2018 года до смерти избила своего знакомого.

- В ту ночь она была в гостях у знакомого. В ходе совместного застолья они поссорились. Поводом к конфликту послужили слова знакомого в адрес ее дочери, которой в квартире не было, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина разозлилась и нанесла не менее двух ударов по голове хозяину квартиры молотком. В результате, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга.

- Он полученных травм он скончался спустя два дня в горбольнице Нижнего Тагила, - добавили в прокуратуре. – Свою вину подсудимая не признала.

В итоге, суд назначил Иваницкой 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU