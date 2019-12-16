2019-12-16T08:41:20+03:00
Общество

В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп

Его последнее стихотворение было написано 12 декабря
Мария Трапезникова
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Фото: Аркадий Застырец в FacebookФото: Аркадий Застырец в Facebook
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В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, переводчик и публицист Аркадий Застырец, который стал автором текстов для многих популярных в 80-е рок-групп «Сонанс», «Трек», «Степ», «Встречное движение», «ОТК» и «Кабинет». Ему было 60 лет.

Об этом сообщил его друг, челябинский поэт Виталий Кальпиди. Он отметил, что в последние месяцы Застырец тяжело болел. Последний его пост в Facebook был написан 12 декабря и посвящен гибели Михаила Сафронова, директора театра музкомедии.

Кальпиди также опубликовал на своей странице последнее стихотворение, «Керчь-3», написанное поэтом 12 декабря:

Мчу под откос горящим поездом

Из Петербурга снова в Керчь,

И кочегар смертельным поедом

Кидает в кровь горючий смерч.

Всё ярче топка разгорается,

И встречный ветер всё острей

В лицо морозными кидается

Костями алых снегирей.

А впереди уже не водится

Ни птиц, ни бодрых холодов,

Там чёрной ягоды расплодица

На гибких ветках берегов,

И мы с отцом идём по улице

В густой листве и фонарях,

А во дворе наш дом сутулится,

Ломая о колено страх.

И языки огня несметные,

И вся моя пустая плоть

Уходят в волны предрассветные,

Как соли малая щепоть.

Аркадий Валерьевич Застырец родился 10 июня 1059 года в Свердловске. Он окончил философский факультет УрГУ. В 1980-е годы писал для многих советских групп стихи, был главным редактором газеты «Наука Урала». В качестве переводчика представил россиянам адаптации для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Его публицистику можно было прочесть в журналах «Урал», «Знамя» и «Новое литературное обозрение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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