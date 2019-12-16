В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, переводчик и публицист Аркадий Застырец, который стал автором текстов для многих популярных в 80-е рок-групп «Сонанс», «Трек», «Степ», «Встречное движение», «ОТК» и «Кабинет». Ему было 60 лет.
Об этом сообщил его друг, челябинский поэт Виталий Кальпиди. Он отметил, что в последние месяцы Застырец тяжело болел. Последний его пост в Facebook был написан 12 декабря и посвящен гибели Михаила Сафронова, директора театра музкомедии.
Кальпиди также опубликовал на своей странице последнее стихотворение, «Керчь-3», написанное поэтом 12 декабря:
Мчу под откос горящим поездом
Из Петербурга снова в Керчь,
И кочегар смертельным поедом
Кидает в кровь горючий смерч.
Всё ярче топка разгорается,
И встречный ветер всё острей
В лицо морозными кидается
Костями алых снегирей.
А впереди уже не водится
Ни птиц, ни бодрых холодов,
Там чёрной ягоды расплодица
На гибких ветках берегов,
И мы с отцом идём по улице
В густой листве и фонарях,
А во дворе наш дом сутулится,
Ломая о колено страх.
И языки огня несметные,
И вся моя пустая плоть
Уходят в волны предрассветные,
Как соли малая щепоть.
Аркадий Валерьевич Застырец родился 10 июня 1059 года в Свердловске. Он окончил философский факультет УрГУ. В 1980-е годы писал для многих советских групп стихи, был главным редактором газеты «Наука Урала». В качестве переводчика представил россиянам адаптации для современного театра «Фауста» и «Гамлета». Его публицистику можно было прочесть в журналах «Урал», «Знамя» и «Новое литературное обозрение».
ИСТОЧНИК KP.RU