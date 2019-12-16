Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-16T07:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге лже-пристав обратился к жителю Екатеринбурга и потребовал оплатить судебную задолженность. Сообщение он послал путем СМС-рассылки: «У вас имеется задолженность, которую вы должны оплатить в пятидневный срок. В случае неоплаты будет обращено взыскание на денежные средства и автотранспортное средство. Для получения подробной информации необходимо перезвонить по этому номеру».

Далее следовали ФИО и должность действующего сотрудника УФССП России по Свердловской области. Получивший «письмо счастья» мужчина перезвонил на указанный номер, после чего, спустя пару секунд, со счета сотового оператора было списано 390 рублей.

- К слову, указанный в СМС номер не принадлежит УФССП России по Свердловской области, а гражданский служащий, чьи ФИО в СМС упоминаются, курирует направление ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов) и не ведет непосредственной деятельности по взысканию просроченной задолженности, - объяснили в пресс-службе свердловских приставов.

Поэтому, соответственно, рассылку СМС-сообщений он не делал. По всей вероятности, его ФИО и должность были взяты из общедоступного справочника с контактной информацией районного отдела судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU