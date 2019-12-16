В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-16T07:21:25+03:00

Он думал, это бутафория, и вез домой в качестве сувенира

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Сегодня утром, 16 декабря, таможенники в Кольцово задержали пассажира рейса Стамбул – Екатеринбург, который в багаже прятал кинжалы и ножи. Остановленный мужчина объяснил специалистам, что летел с пересадкой из Аргентины, где и приобрел, как он считал, бутафорию в качестве сувениров.

А о том, что оружие перевозить через границу нельзя, он не знал. Кинжалы и ножи направили на экспертизу, которая покажет, являются ли они действительно лишь сувенирами, или нет.

- При ввозе предметов, похожих на холодное оружие, пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция, - уточнил начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.

Во всех остальных случаях, если у таможенников есть сомнения, они вправе конфисковать предметы и направить их на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU