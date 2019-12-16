В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Сегодня утром, 16 декабря, таможенники в Кольцово задержали пассажира рейса Стамбул – Екатеринбург, который в багаже прятал кинжалы и ножи. Остановленный мужчина объяснил специалистам, что летел с пересадкой из Аргентины, где и приобрел, как он считал, бутафорию в качестве сувениров.
А о том, что оружие перевозить через границу нельзя, он не знал. Кинжалы и ножи направили на экспертизу, которая покажет, являются ли они действительно лишь сувенирами, или нет.
- При ввозе предметов, похожих на холодное оружие, пассажир может быть спокоен только при наличии документов от производителя, подтверждающих, что это сувенирная продукция, - уточнил начальник таможенного поста Кольцово Дмитрий Шишкин.
Во всех остальных случаях, если у таможенников есть сомнения, они вправе конфисковать предметы и направить их на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU