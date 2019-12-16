2019-12-16T07:06:23+03:00
Спорт

Свердловские дзюдоисты уехали с Кубка России с победами

Девушки привезли домой золото и две бронзы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СК "Родина"Фото: пресс-служба СК "Родина"
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Накануне завершился Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин. И на нем сразу три уральские спортсменки завоевали золотые и бронзовые медали. Все они – представительницы СК «Родина».

- Прекрасно начав свое выступление в одной весовой категории (до 70 килограммов), и Дали Лилуашвили, и Людмила Налетова уверенно приближались к финалу, - рассказали в пресс-службе СК «Родина». – Увы, уступив в полуфинале сопернице из Осетии, Людмила продолжила борьбу за бронзовую медаль и в заключительном поединке «иппоном» смогла одолеть дзюдоистку из Москвы.

Еще одна спортсменка, Яна Полякова, увезла домой бронзу после продолжительного восстановления после травмы. На турнире она неудачно начала борьбу в категории до 63 кг, однако затем провела три победных встречи.

Фото: пресс-служба СК "Родина"

Фото: пресс-служба СК "Родина"

Дали Лилуашвили в финале встретилась с осетинкой, которой уступила Налетова. Непростой поединок завершился победой Дали, которая оказалась техничнее своей соперницы.

- Не совсем довольна борьбой, много ошибок допустила. Но это новая для меня весовая категория, поэтому будут работать дальше, чтобы в дальнейшем получать удовольствие от победы, - рассказала победительница.

Кубок России по дзюдо проходил с 13 по 15 декабря в Майкопе. Всего за победу боролись больше 430 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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