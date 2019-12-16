Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-16T06:46:27+03:00

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Накануне вышел очередной выпуск шоу «План Б», в котором шоумен Тимур Батрутдинов и певица Ольга Бузова ищут друг другу пару. В прошлом выпуске вместе с еще двумя девушками претендовать на руку и сердце комика осталась екатеринбурженка Елизавета Аниховская, которая в 2016 году стала «Мисс Екатеринбург».

В этом выпуске шоумену предстояло одну из девушек все же отправить домой.

- Вот вы сейчас стоите втроем, и каждая из вас нашла отклик в моем сердце, в моей душе. Я в смятении, - поделился переживаниями на церемонии Батрудинов.

В итоге, с одной из пассий шоумен все-таки сумел распрощаться – ей оказалась модель Олеся Романо. И после этого вручил заветные подвески – пропуск в финал шоу – двум оставшимся дамам, стилисту Маргарите Гавриловой и Елизавете Аниховской.

Девушек и шоумена отправили обратно в Москву, где разрешили общаться и вне съемочного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU